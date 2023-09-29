Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:44, 29 сентября 2023Культура

Известная советская певица пожаловалась на размер пенсии

Советская певица Анциферова пожаловалась на пенсию в размере 23 тысяч рублей

Фото: Машков Юрий / ИТАР-ТАСС

Известная советская певица Татьяна Анциферова в интервью «Московскому комсомольцу» пожаловалась на маленький размер пенсии.

69-летняя исполнительница поведала, что не обладает никакими званиями, а потому вынуждена жить в Москве на 23 тысячи рублей. Анциферова добавила, что у нее нет спонсоров и она не получает отчисления за свои композиции, которые крутятся на радиостанциях.

«Потом, есть фильмы, в которых звучит мой голос. Их показывают периодически по телевидению. Естественно, мне за это тоже никто ничего не платит. Поэтому приходится только огорчаться. Я думаю, что, если бы жила даже в какой-нибудь Чехословакии, наверное, получала бы за то, что мои песни звучат и по сей день…» — подчеркнула артистка.

Певица отметила, что была вынуждена завершить сценическую карьеру 13 лет назад из-за серьезного эндокринного заболевания. В последний раз Анциферова выступала на сцене 1 октября 2010 года.

Ранее народный артист России певец Лев Лещенко впервые раскрыл размер своей пенсии и назвал ее мизерной.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    WADA допустило нарушения при оповещении Валиевой о положительной допинг-пробе. Как это скажется на ходе дела?

    В Австрии заявили о переоценке успехов ВСУ на Западе

    В ЕС выразили готовность оказать гуманитарную помощь жителям Карабаха

    В Москве выставили на продажу плюшевых крыс из IKEA за 10 миллионов рублей

    В США заявили о трудностях в производстве новых вооружений из-за Украины

    Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

    В Подмосковье очевидцы сняли на видео водителя автобуса за просмотром порно

    На Украине заочно осудят Януковича

    В Армении назвали число переехавших в страну жителей Карабаха

    Россиянин пережил несчастный случай и «помолодел»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости