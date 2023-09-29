Известная советская певица пожаловалась на размер пенсии

Советская певица Анциферова пожаловалась на пенсию в размере 23 тысяч рублей

Известная советская певица Татьяна Анциферова в интервью «Московскому комсомольцу» пожаловалась на маленький размер пенсии.

69-летняя исполнительница поведала, что не обладает никакими званиями, а потому вынуждена жить в Москве на 23 тысячи рублей. Анциферова добавила, что у нее нет спонсоров и она не получает отчисления за свои композиции, которые крутятся на радиостанциях.

«Потом, есть фильмы, в которых звучит мой голос. Их показывают периодически по телевидению. Естественно, мне за это тоже никто ничего не платит. Поэтому приходится только огорчаться. Я думаю, что, если бы жила даже в какой-нибудь Чехословакии, наверное, получала бы за то, что мои песни звучат и по сей день…» — подчеркнула артистка.

Певица отметила, что была вынуждена завершить сценическую карьеру 13 лет назад из-за серьезного эндокринного заболевания. В последний раз Анциферова выступала на сцене 1 октября 2010 года.

Ранее народный артист России певец Лев Лещенко впервые раскрыл размер своей пенсии и назвал ее мизерной.