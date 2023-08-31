Лев Лещенко впервые раскрыл размер своей пенсии и назвал ее мизерной

Народный артист Лев Лещенко заявил, что получает пенсию в размере 30 тыс. рублей

Народный артист России, певец Лев Лещенко впервые назвал размер своей пенсии. Его слова приводит MK.RU.

«Я не люблю говорить на эту тему, но у меня маленькая пенсия. Она не типичная для нашего жителя. По большому счету для простого человека она — внушительная. А для заслуженных людей моя пенсия — мизерная. 30 тысяч я получаю», — раскрыл детали Лещенко. Он также добавил, что пенсионерам следует платить хотя бы по 50-60 тысяч рублей.

Известно, что у 81-летнего исполнителя есть множество наград и таких званий, как «Народный артист РСФСР», «Мастер искусств Молдавии» и многих других. Кроме того, Лещенко является обладателем премии Ленинского комсомола и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

«Я за звания получаю какие-то надбавки. Из этого и складывается сумма в тридцать тысяч рублей в месяц», — сказал певец, отметив, что у его жены пенсия гораздо меньше. Лещенко также признался, что не смог бы прожить на одну пенсию.

В мае текущего года Лев Лещенко рассказал о своих источниках дохода. По словам артиста, он пару раз снимался в рекламе и размещал у себя в социальных сетях. Он добавил, что имеет «не огромные, но выше среднего заработки», которых хватает на жизнь и развитие творчества.