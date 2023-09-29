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09:37, 29 сентября 2023Ценности

Россиянам назвали способы разнообразить осенний гардероб без лишних трат

Стилист Денис Волков посоветовал россиянам добавить в осенний гардероб галстуки

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Стилист, спикер курса «Персональный стилист» в Skillbox Денис Волков назвал россиянам способы разнообразить осенний гардероб без лишних трат. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь специалист посоветовал добавить в образы головные уборы, например кепку, берет или шляпу. Вдобавок Волков порекомендовал обратить внимание на галстуки. При этом он отметил, что можно выбирать не только однотонные варианты, но и яркой цветовой гаммы и с принтами.

Также ярким акцентом в образах послужит объемная брошь в виде цветка. Данный аксессуар можно носить на верхней одежде, брюках, юбке или сумке. «Этот вариант сочетает в себе два тренда. С одной стороны, запрос на объемные броши, а с другой популярность цветов на одежде в этом сезоне», — пояснил Волков.

Помимо прочего, собеседник издания выделил базовый свитер в сочетании с яркой юбкой и перчатки. В последнем случае он предложил сделать выбор в пользу моделей из кожи или трикотажа красных, бургунди и белых тонов.

Ранее стилистка Анна Минина назвала россиянкам пять распространенных ошибок в одежде, которые удешевляют образ. По словам специалистки, зрительно испортить внешний вид могут неудачные цвета предметов гардероба.

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    Мария Винар
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