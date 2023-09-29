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14:44, 29 сентября 2023Из жизни

Врачи обнаружили контрацептивный имплантат в сердце пациентки

Установленный австралийке в руку контрацептивный имплантат переместился в сердце

Фото: Mat Napo / Unsplash

В Австралии неправильно установленный контрацептивный имплантат оказался в сердце у пациентки. Об этом сообщает News.com.au.

22-летняя Клои Вестервей из города Мельбурн, штат Виктория, установила контрацептив два года назад. Под кожу на внутренней стороне руки девушки ввели контрацептивный имплантат — небольшой силиконовый стержень длиной четыре сантиметра и диаметром два миллиметра, выделяющий этоногестрел, который подавляет овуляцию. «Поначалу у меня не было никаких проблем, но потом появились сильные боли, изжога, учащенное сердцебиение и рвота», — рассказывает австралийка.

Вестервей обратилась в больницу, и врачи, не сумевшие выяснить причину появления симптомов у пациентки, решили удалить имплантат. Однако когда медики осмотрели руку девушки, то не смогли найти под кожей силиконовый стержень. После многочисленных исследований они обнаружили, что имплантат переместился в грудную клетку пациентки и застрял в левом предсердии. Медики объяснили, что это произошло из-за неправильной установки стержня. «Врачи были в полном шоке. Они не знали, что делать, что говорить и как это извлечь. Они сказали мне, что еще никогда с таким не сталкивались. Я не могла подобрать слов и была в полном ужасе», — вспоминает Вестервей.

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Чтобы удалить стержень, девушке придется перенести серьезную операцию. В ходе хирургического вмешательства ей раздвинут легкие, после чего проведут операцию на открытом сердце. «Восстановление будет мучительным. Я не смогу ничего поднимать и даже самостоятельно вставать», — говорит пациентка.

Ранее сообщалось, что забытый хирургический инструмент извлекли из тела жительницы Новой Зеландии через полтора года после родов. Хирурги забыли в животе женщины 17-сантиметровый пластиковый ранорасширитель.

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    Алиса Удовик
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