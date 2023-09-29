Российские войска увеличили серую зону на двух направлениях

Пушилин: войска РФ увеличили серую зону на авдеевском и марьинском направлениях

Российские войска расширили серую зону на двух направлениях — авдеевском и марьинском, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его информации, в результате сегодняшних рейдов увеличена серая зона «в районе северной <...> и северо-западной части <...> Марьинки, а также в районе населенных пунктов Опытное и Веселое».

Ранее Пушилин заявил, что на артемовском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались имитировать наступление, но были отброшены российскими войсками и понесли серьезные потери.

16 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки, отметил он.