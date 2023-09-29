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22:54, 29 сентября 2023Бывший СССР

Российские войска отбросили ВСУ на артемовском направлении

Пушилин: российские военные отбросили ВСУ на артемовском направлении

На артемовском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались имитировать наступление, но были отброшены российскими войсками и понесли серьезные потери. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, противник пытался имитировать широкомасштабные наступательные мероприятия в направлении Курдюмовки, Андреевки и Берховки.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ продолжают атаковать в направлении Работино — Вербовое, однако им не удалось улучшить позиции.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления по факту оказались ложью. По его словам, шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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