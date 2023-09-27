Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:55, 27 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР оценили успехи ВСУ в районе Работино

Пушилин заявил, что ВСУ не продвинулись в направлении Работино и Вербового

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать в направлении Работино — Вербовое, однако им не удалось улучшить позиции. Так успехи украинских войск оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник продолжил атаки на направлении Вербового и Работино, там ситуация остается достаточно горячей, но абсолютно контролируемой. За последние сутки каких-то существенных изменений или улучшения позиций противнику не удалось добиться», — заявил он.

Вместе с тем Пушилин отметил, что наблюдается концентрация резервов ВСУ на удалении около 15-20 километров от линии фронта. Он не исключил новые попытки наступления украинских военных в скором времени и заявил, что российская сторона готовится.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления по факту оказались ложью. По его словам, шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными.

16 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Алина Гончарова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    Названы сроки снижения цен на топливо в России

    Горящий около ТЦ в Москве автомобиль попал на видео

    Народный артист России высказался о фильме «Брат-3»

    Россиянина осудили на два года условно за ложное сообщение о теракте

    В ДНР оценили успехи ВСУ в районе Работино

    США ввели санкции против компаний из Китая и Турции за помощь России

    Интимный момент между Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе попал на фото папарацци

    Анна Калашникова рассказала о страхе за свою квартиру в Испании

    В Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости