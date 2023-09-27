В ДНР оценили успехи ВСУ в районе Работино

Пушилин заявил, что ВСУ не продвинулись в направлении Работино и Вербового

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать в направлении Работино — Вербовое, однако им не удалось улучшить позиции. Так успехи украинских войск оценил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Противник продолжил атаки на направлении Вербового и Работино, там ситуация остается достаточно горячей, но абсолютно контролируемой. За последние сутки каких-то существенных изменений или улучшения позиций противнику не удалось добиться», — заявил он.

Вместе с тем Пушилин отметил, что наблюдается концентрация резервов ВСУ на удалении около 15-20 километров от линии фронта. Он не исключил новые попытки наступления украинских военных в скором времени и заявил, что российская сторона готовится.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что заявления Киева о якобы прорыве российской первой линии обороны на участке Работино — Вербовое ореховского направления по факту оказались ложью. По его словам, шквальные атаки ВСУ сдерживаются и отражаются российскими военными.

16 сентября военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что ВСУ пытаются занять выгодные позиции перед холодами. Среди таких позиций не только Клещеевка, но и Работино, Урожайное, Пятихатки, отметил он.