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15:50, 29 сентября 2023Бывший СССР

Появилось видео мощного удара по заводу в Авдеевке

НМ ДНР показала видео мощного удара по Авдеевскому коксохимическому заводу
СюжетВзрыв в Днепре

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила живую силу украинских войск в ходе мощного удара по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ). Видео произошедшего показала Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) в Telegram.

«В результате точечного огневого поражения авиацией ВКС РФ по Авдеевскому коксохимическому заводу была уничтожена живая сила, а также склады боеприпасов», — говорится в публикации.

На кадрах видны сильные взрывы на территории предприятия. После серии взрывов произошел пожар.

Ранее российские десантники уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Сообщалось, что экипаж мобильной группы Новороссийского соединения оперативно выдвинулся на багги для уничтожения пункта наблюдения ВСУ.

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    Кристина Есикова
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