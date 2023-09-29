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13:50, 29 сентября 2023Интернет и СМИ

От Ивлеевой потребовали миллион рублей через суд

Mash: жительница Челябинской области подала в суд на Ивлееву за ее ролики

Фото: @_agentgirl_

На популярную блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву подали в суд, поводом стали ее ролики, якобы причинившие истице моральный вред. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что 38-летняя Елена М. из Челябинской области обратилась в местный суд с жалобами на контент блогерши. «[Елена М.] посмотрела аж 84 ролика, ужаснулась от постоянных жаргонизмов и количества мата и решила восстановить справедливость», — уточняет издание.

Истица потребовала взыскать с Ивлеевой один миллион рублей. Кроме того, она попросила заблокировать видео блогерши на всех интернет-платформах. По данным издания, суд рассмотрел жалобу и направил ролики Ивлеевой на экспертизу. В случае если в ее контенте обнаружат нарушения, блогершу могут вызвать в Челябинский суд.

В 2019 году против Ивлеевой и блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр иноагентов) был подан иск на 100 миллионов рублей. Поводом стал шуточный ответ блогерши на вопрос интервьюера о том, какой вопрос она хотела бы задать президенту России Владимиру Путину. Позднее стало известно, что суд вернул иск заявителю, поскольку тот не устранил содержащиеся в нем недостатки.

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    Мария Большакова
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