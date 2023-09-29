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17:15, 29 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за покушение на сбыт наркотиков

ФСБ задержала жителя Сыктывкара, планировавшего сбывать наркотики

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Коми возбудили дела против жителя Сыктывкара, причастного к покушению на незаконный сбыт наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском УФСБ России.

По данным ведомства, мужчина является членом организованной группы, которая сбывает наркотики по региону через интернет. 30 августа россиянин по указанию оператора забрал из тайника запрещенное вещество массой более килограмма. Он планировал расфасовать его и сбывать.

Однако фигуранта задержали, а наркотики изъяли. В его квартире также нашли 35 граммов мефедрона.

Возбуждены дела по части 3 статьи 30, пунктам «а», «г» части 4 и части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах») УК РФ. Россиянину грозит до 20 лет колонии. Сейчас он в СИЗО.

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    Екатерина Кашурникова
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