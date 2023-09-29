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20:18, 29 сентября 2023Силовые структуры

48 россиян отправили под суд за махинации с автокредитами на 161 миллион рублей

На Ставрополье 48 аферистов предстанут перед судом за махинации на 161 млн руб.

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Следователи Ставропольского края завершили расследование и передали в суд уголовное дело в отношении 48 граждан, подозреваемых в махинациях с автокредитами на сумму более 161 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанных обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса РФ, включая организацию преступного сообщества и участие в нем, мошенничество и подделку печатей и бланков.

По данным следствия, одна из фигуранток дела создала ОПГ, состоящую из трех подразделений. Первое из них занималось подделкой документов, необходимых для получения займов на покупку автомобиля, второе — поиском граждан для участия в качестве заемщиков, а третье искало возможность сбыта полученных машин. За все время злоумышленники смогли оформить 34 автокредита и приобрести 44 автомобиля, причинив ущерб различным компаниям на сумму более 161 миллиона рублей.

Действия фигурантов пресекли сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД. В ходе обыска силовики изъяли у фигурантов мобильные телефоны, поддельные печати и документы, а также технику, используемую для их создания.

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