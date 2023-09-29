Полковник назвал главные достоинства российской обороны

Полковник Литовкин: российская оборона глубоко эшелонирована

Российская линия обороны глубоко эшелонирована. Кроме того, военные использовали минные поля, которые не удалось преодолеть противнику ввиду дефицита необходимой инженерной техники для разминирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Украина воевала с нарушением всех законов военной науки. Прежде всего, нельзя идти в наступление, когда нет превосходства в воздухе, а подразделения не прикрыты авиацией. В итоге вся боевая техника, принимавшая участие в этих действиях, оказалась поражена нашими самолетами, артиллерией, ракетами», — сказал военный.

Он также указал на ошибочное использование военных штампов НАТО. Как правило, военные альянса сначала с помощью авиации уничтожают все оборонительные сооружения противника, а только потом переходят к наземной операции.

Также НАТО никогда не воевал с равными по силе государствами. Те страны, где велись конфликты, до этого уже год-два находились в экономической и политической блокаде, не поступала ни боевая техника, ни запчасти. Здесь такого не было, потому идти в наступление по шаблонам НАТО было безумием Виктор Литовкин полковник в отставке

Литовкин также указал на ряд достоинств российской обороны. Прежде всего, речь идет об эшелонированных минных полях, которые не смог преодолеть противник.

«Не хватало инженерной техники. А, даже если она была, как только выходила в поле, чтобы снять мины, по ней наносился удар с воздуха, потому что, опять же, у Украины не было прикрытия авиации. Также у России есть различные боевые машины, например, машина "Земледелие" — это система дистанционного минирования, которая может засеять минами огромную территорию», — заключил полковник.

Ранее глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что западные страны недооценили мощность линии российской обороны, поэтому контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленными темпами. Он также добавил, что сейчас ведется «война на истощение», поэтому необходимо снизить ожидания от результатов украинского наступления в краткосрочной перспективе.