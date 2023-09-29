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15:52, 29 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали о «лунных пейзажах» после боев с ВСУ

Командир БАРС-16 заявил, что местность около Спорного напоминает «лунный пейзаж»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевая обстановка вблизи населенного пункта Спорное в Луганской народной республике (ЛНР) остается стабильно напряженной, однако российским военным удается удерживать ситуацию под контролем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил командир казачьего отряда специального назначения БАРС-16 с позывным Зенит.

По его словам, из-за непрерывных боев местность вокруг поселка сейчас напоминает «лунный пейзаж». Также командир пояснил, что около недели назад противник возвел вблизи позиций отряда новый батальонный опорный пункт. Усилиями бойцов он был практически полностью уничтожен.

«С этого "опорника" они могли попытаться взять нас в клещи. Все красиво и чисто, чувствуют себя там очень вольготно: техника, станции, свежие траншеи. Несколько дней мы вели подготовку прямо под носом у врага. Они явно нас не ждали», — рассказал Зенит.

Ранее командир одной из рот БАРС-16 с позывным Вакула рассказал, как его подчиненные, рискуя жизнью, спасли раненого украинского военного. Пленному украинцу взрывом оторвало стопу, но бойцы отряда оказали ему первую помощь.

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    Алевтина Запольская
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