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07:22, 29 сентября 2023Россия

ВКС России уничтожили последние переправы через Оскол новейшими ракетами

«РВ»: ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол новейшими ракетами Х-38МЛ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили последние переправы через реку Оскол новейшими высокоточными ракетами Х-38МЛ класса «воздух-поверхность». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что летчики нанесли серию ударов по трем автомобильным мостам, по которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) снабжали свою группировку войск на левом берегу реки Оскол у границы Харьковской области и Донбасса.

Оружие России: на страже Родины
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    Екатерина Подвигина
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