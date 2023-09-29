Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:42, 29 сентября 2023Мир

Украинские пилоты приступили к обучению в США

В США начались курсы английского языка для украинских пилотов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первая группа украинских пилотов начала обучение на территории США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, речь идет о языковой подготовке. «Да, курсы английского языка началась», — заявила она. При этом Сингх не уточнила ни количество летчиков, ни сроков завершения курсов. В то же время она подчеркнула, что окончание языковой подготовки будет зависеть от навыков и профессионализма обучаемых.

Ранее командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США генерал-лейтенант Джеймс Ло рассказал, что первые украинские летчики могут начать обучаться пилотированию F-16 в США в октябре. По его оценкам, это может занять три месяца, затем потребуется еще некоторое время на обучение техобслуживанию самолетов.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Военный эксперт допустил мобилизацию в ВСУ до полумиллиона украинцев

    Российская шахматистка назвала причину смены гражданства

    Движение машин по Крымскому мосту возобновили

    Тревел-блогерша назвала восхищающие иностранцев факты о России

    Фонтан-памятник «Принцесса Турандот» в Москве вновь повредил вандал

    Российские военные отразили шесть атак ВСУ на трех направлениях

    Курский губернатор рассказал о последствиях атаки украинского дрона

    Под Курском сработала ПВО

    Названы секс-позы для максимального удовольствия в пожилом возрасте

    Прожившим в долгом браке россиянам захотели выплачивать по 10 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости