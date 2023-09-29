Украинские пилоты приступили к обучению в США

В США начались курсы английского языка для украинских пилотов

Первая группа украинских пилотов начала обучение на территории США. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, речь идет о языковой подготовке. «Да, курсы английского языка началась», — заявила она. При этом Сингх не уточнила ни количество летчиков, ни сроков завершения курсов. В то же время она подчеркнула, что окончание языковой подготовки будет зависеть от навыков и профессионализма обучаемых.

Ранее командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США генерал-лейтенант Джеймс Ло рассказал, что первые украинские летчики могут начать обучаться пилотированию F-16 в США в октябре. По его оценкам, это может занять три месяца, затем потребуется еще некоторое время на обучение техобслуживанию самолетов.