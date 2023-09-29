В Херсонской области рассказали о работе подполья

Сальдо: подпольщики «Русского Херсона» помогают ВС РФ проводить военные операции

Подпольщики организации «Русский Херсон» помогают российским артиллеристам в проведении военных операций. Об их работе рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря переданным подпольщиками данным в селе Львово был ликвидирован пункт временного расположения бойцов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), ангар с военной техникой в Херсоне, склад боеприпасов у Антоновского моста, а также командный пункт в селе Садово.

При этом часть сведений подпольщики получили от солдат украинской теробороны, подчеркнул Сальдо.