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21:41, 29 сентября 2023Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о работе подполья

Сальдо: подпольщики «Русского Херсона» помогают ВС РФ проводить военные операции

Фото: Reuters

Подпольщики организации «Русский Херсон» помогают российским артиллеристам в проведении военных операций. Об их работе рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря переданным подпольщиками данным в селе Львово был ликвидирован пункт временного расположения бойцов и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), ангар с военной техникой в Херсоне, склад боеприпасов у Антоновского моста, а также командный пункт в селе Садово.

При этом часть сведений подпольщики получили от солдат украинской теробороны, подчеркнул Сальдо.

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    Марина Совина
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