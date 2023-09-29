На Западе рассказали о проблемах ВСУ с РСЗО «Град»

WSJ: у ВСУ иссяк изначальный запас ракет для РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) исчерпали изначальный запас ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». О проблемах украинских военных сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков.

«И это проблема для Украины, поскольку аналитики считают, что изначальные запасы страны уже иссякли», — говорится в сообщении.

По данным издания, в сентябре украинская армия имела 60 тысяч ракет калибра 122 миллиметра для систем Град, поставленных Вашингтоном. При этом в августе некоторые подразделения были замечены с пустыми установками.

Отмечается, что Киев в пополнении снарядов по большей части зависит от других стран. «У России все же может быть преимущество, потому что у нее больше запасов», — заключило издание.

Ранее заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр заявила, что ситуация на фронте для украинских войск складывается непросто. «Если так смотреть, то ситуация крайне сложная», — сообщила она и добавила, что бои иногда заканчиваются без изменения положений для ВСУ.