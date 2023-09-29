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13:19, 29 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о крайне сложной ситуации на фронте

Экс-замглавы Минобороны Украины заявила о крайне сложной ситуации на фронте

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне сложная. Об этом заявила в Telegram бывшая заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр после своей отставки.

«Если так смотреть, то ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге», — сообщила она и добавила, что бои иногда заканчиваются без изменения положений для ВСУ.

По ее словам, Киеву предоставляют помощь, но этого недостаточно. Кроме того, Маляр признала, что у российских войск гораздо больше оружия.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «Ленте.ру», что самая большая проблема для ВСУ, о которой они говорят, — это российские Вооруженные силы.

Оружие России: на страже Родины
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    Кристина Есикова
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