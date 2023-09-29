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18:40, 29 сентября 2023Силовые структуры

Неизвестные похитили ребенка с территории российской школы и попали на видео

В Новосибирской области неизвестные затолкали ребенка в машину у здания школы

Сотрудники полиции в Новосибирской области устанавливают обстоятельства похищения ребенка около здания школы. Об этом сообщает NGS.ru и публикует видео происшествия.

На кадрах видно, как трое неизвестных пытаются затолкать школьника на заднее сиденье автомобиля, пока тот зовет на помощь и пытается вырваться. После этого машина уезжает в неизвестном направлении, а мужчины убегают с места происшествия. Женщина, снимающая происходящее на телефон, за кадром просит очевидцев вызвать полицию.

По данным издания, все произошло в Искитиме Новосибирской области днем 29 сентября. По факту случившегося проводится проверка.

Как сообщает NGS.ru, похищение могла организовать мама мальчика. После развода ребенок остался жить с женщиной по решению суда, но достаточно часто убегает от нее в дом к отцу и бабушке.

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