Командир разведгруппы рассказал об уничтожении «опорника» ВСУ под Спорным

Командир разведгруппы БАРС-16 рассказал об уничтожении «опорника» ВСУ у Спорного

Вооруженные силы Украины (ВСУ) незаметно для российского командования возвели батальонный опорный пункт у Спорного, Луганская народная республика (ЛНР), однако разведка казачьего отряда спецназначения БАРС-16 вскрыла и уничтожила эти позиции. Об этом рассказал в разговоре с «Лентой.ру» командир разведгруппы с позывным Шатун.

По словам офицера, украинские войска сконцентрировали личный состав и технику вне зоны видимости российских военных. Тем не менее благодаря скрытным действиям разведчики отряда при поддержке стрелковых частей 2-го армейского корпуса смогли обнаружить и разбить замаскировавшегося противника.

«Подтягивали резервы, включая польских наемников, с Ивано-Дарьевки. [Наши] cнайперские пары и пулеметчики вышли к "опорнику" накануне вечером, занесли боекомплект, термобарические боеприпасы и выстрелы на ПТУР, остальные зашли сегодня малыми группами. Ну и началось», — рассказал он.

Шатун добавил, что изначально бой, навязанный российскими силами, пошел не по плану из-за действий артиллерии. Однако, как оказалось впоследствии, это произошло не случайно.

«Начали накрывать уже нас, заработала 155-милиметровая натовская артиллерия. Наших же пушек было не слышно. Мы пытались из вызвать по связи, но тишина. Выяснилось, что расчеты специально ждали, пока их "коллеги" раскроют свои позиции и можно будет начать контрбатарейную борьбу», — отметил разведчик.

Ранее командир одной из рот БАРС-16 с позывным Вакула рассказал, как его подчиненные, рискуя жизнью, спасли раненого украинского военного. Пленному украинцу взрывом оторвало стопу, но бойцы отряда оказали ему первую помощь.