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20:50, 29 сентября 2023Среда обитания

Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

The Sun: Гарри Стайлз купил особняк для будущих детских яслей

Фото: Gareth Cattermole / Gareth Cattermole / Getty Images

Популярный британский певец Гарри Стайлз приобрел поместье стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов (447 миллионов рублей). Позднее поп-исполнитель собирается открыть там детские ясли, пишет The Sun.

Согласно источникам издания, экс-участник молодежной группы One Direction еще в декабре тайно купил особняк в Мейденхеде, графство Беркшир. В последнее время поместье использовалось под офисные помещения. Сейчас же поп-певец ведет переговоры об открытии там яслей. По словам инсайдеров, родителям, устроившим в детсад своих детей, вряд ли удастся увидеть владельца учреждения.

Гарри Стайлзу при его нынешнем состоянии в 150 миллионов фунтов стерлингов (17,6 миллиарда рублей) такая инвестиция и вовсе обеспечит безбедное существование, уверены собеседники газеты. Как напоминает издание, у музыканта на сегодняшний день есть впечатляющий портфель недвижимости, в который входит арена Co-op в Манчестере. Открытие концертной площадки запланировано на апрель.

Ранее Роман Абрамович приобрел за 18 миллионов долларов особняк, расположенный на берегу Босфора на севере Стамбула. Вокруг поместья общей площадью 9,6 квадратного километра, уже начали возводить высокие стены.

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    Виктория Клабукова
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