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14:00, 29 сентября 2023Россия

Губернатор рассказал о последствиях атаки дрона ВСУ на приграничный регион

Старовойт: более двух тысяч человек остаются без света после атаки ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Типичный Курск»

Более двух тысяч человек до сих пор остаются без света после утренней атаки дрона Вооруженных сил Украины в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Без света еще более двух тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера», — заявил он.

Старовойт уточнил, что после сброса взрывных устройств с украинского беспилотника без электричества остались пять тысяч человек. На данный момент около половины из них подключились к резервному источнику электроснабжения. В Беловской центральной районной больнице сработал дизель-генератор — сейчас ЦРБ работает в штатном режиме.

Ранее Старовойт сообщил, что беспилотник ВСУ в Беловском районе сбросил два взрывных устройства на подстанцию, один из трансформаторов загорелся. В прокуратуре региона заявили, что в результате атаки без света остались жители сел Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, слободы Белая, а также ряд социальных объектов.

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