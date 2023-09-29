Тысячи россиян остались без света после атаки ВСУ

Четыре тысячи жителей Курской области остались без света после атаки дрона ВСУ

Более четырех тысяч жителей Курской области остались без света после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным надзорного органа, дрон ВСУ повредил электроподстанцию в слободе Белая Беловского района, из-за чего без электричества остались не только частные дома россиян, но и местная больница.

«Без света остались более четырех тысяч жителей сел Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, слободы Белая, а также ряд социальных объектов, в том числе Беловская центральная районная больница», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что подачу электричества уже восстанавливают.

Об атаке дронов на Курскую область сообщалось ранним утром 29 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в Курском районе области сработала система ПВО, один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся.