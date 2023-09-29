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12:44, 29 сентября 2023Россия

Тысячи россиян остались без света после атаки ВСУ

Четыре тысячи жителей Курской области остались без света после атаки дрона ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Более четырех тысяч жителей Курской области остались без света после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

По данным надзорного органа, дрон ВСУ повредил электроподстанцию в слободе Белая Беловского района, из-за чего без электричества остались не только частные дома россиян, но и местная больница.

«Без света остались более четырех тысяч жителей сел Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, слободы Белая, а также ряд социальных объектов, в том числе Беловская центральная районная больница», — рассказали в прокуратуре.

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В ведомстве добавили, что подачу электричества уже восстанавливают.

Об атаке дронов на Курскую область сообщалось ранним утром 29 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в Курском районе области сработала система ПВО, один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся.

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    Марк Леонов
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