Тысячи россиян остались без света после атаки ВСУ
Более четырех тысяч жителей Курской области остались без света после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.
По данным надзорного органа, дрон ВСУ повредил электроподстанцию в слободе Белая Беловского района, из-за чего без электричества остались не только частные дома россиян, но и местная больница.
«Без света остались более четырех тысяч жителей сел Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, слободы Белая, а также ряд социальных объектов, в том числе Беловская центральная районная больница», — рассказали в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что подачу электричества уже восстанавливают.
Об атаке дронов на Курскую область сообщалось ранним утром 29 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт рассказал, что в Курском районе области сработала система ПВО, один из беспилотников сбросил два взрывных устройства на подстанцию. В результате атаки один из трансформаторов загорелся.