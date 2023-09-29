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05:01, 29 сентября 2023Россия

Под Курском сработала ПВО

Губернатор Старовойт: в Курском районе работает ПВО, нужно сохранять спокойствие

Фото: Marco Bello / Reuters

В Курском районе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие.

28 сентября Старовойт рассказал, что в Курской области средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) посадили два беспилотных летательных аппарата. Инцидент произошел около села Горналь Суджанского района. Один дрон сдетонировал при посадке, в результате случившегося никто не пострадал, обошлось без разрушений.

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    Марина Совина
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