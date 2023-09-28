Два беспилотника посадили средствами РЭБ в приграничном российском регионе

Старовойт: два беспилотника посадили средствами РЭБ в Суджанском районе

Два беспилотных летательных аппарата посадили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Курской области. Об этом сообщает губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня около села Горналь Суджанского района были замечены два беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ», — уточнил губернатор.

Старовойт добавил, что один дрон сдетонировал при посадке. В результате случившегося никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее сообщалось, что в районе села Макаровка Курчатовского района Курской области российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Село Макаровка находится на расстоянии пяти-шести километров от Курской атомной электростанции.

С октября 2022 года в Курской области, а также еще в семи субъектах страны, действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.