Россиянина осудили за подготовку к теракту в Ставрополе ради присоединения к ИГ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, готовившего теракт ради присоединения к ИГ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Анатолия Ермолаева, планировавшего совершить теракт в Ставрополе, к 11 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Установлено, что 12 апреля 2022 года мужчина записал на телефон присягу на верность лидеру запрещенной международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) и отправил видео одному из боевиков. Однако тот заявил, что присоединиться к подразделению Ермолаев сможет только после совершения теракта в Ставрополе.

Через неделю осужденный начал подготовку. Он арендовал квартиру, купил компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества и устройства. Исполнить план Ермолаев не успел — 22 апреля его задержали.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации», части 1 статьи 30 и статьи 205 («Подготовка к террористическому акту»), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 223.1 («Подготовка к незаконному изготовлению взрывчатых веществ») УК РФ. Первые три года Ермолаев проведет в тюрьме. Также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.