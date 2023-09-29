В США оценили опыт украинского конфликта для обучения военных

Defense One: США используют конфликт на Украине для исследований и тренировок ВС

США используют конфликт на Украине для проведения исследований и экспериментов с целью тренировок собственных вооруженных сил для участия в будущих войнах. Об этом сообщает портал Defense One.

Сообщается, что речь идет о двух учебных центрах Пентагона — National Training Center (NTC) и Joint Readiness Training Center (JRTC). «Размышляя о многочисленных проблемах, с которыми столкнулась украинская армия при попытке прорвать оборонительные линии России, отмечу, что боевая подготовка по-прежнему сводится к координации и обучению», — сообщил порталу генерал Кертис Тейлор из NTC.

Он также добавил, что помимо анализа боевых действий особое внимание уделяется работе с общественностью и продвижению информации в интернете. К примеру, военные смоделировали ситуацию быстрого опровержения в социальных сетях информации о выпуске снарядов с американской стороны боевых действий, сославшись на данные спутниковых снимков.

Ранее Палата представителей Конгресса США проголосовала против исключения помощи Украины из бюджета Госдепартамента на 2024 год. Таким образом, поправка конгрессвумен Марджори Тейлор Грин была отклонена. Ее инициатива предполагала запрет финансирования Украины в рамках бюджетных ассигнований на деятельность госдепартамента и иностранную помощь в следующем году.