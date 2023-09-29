В ДНР осудили на 28 лет украинского военного за убийство двух мирных жителей

В ДНР осудили на 28 лет военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе

Верховный суд Донецкой народной Республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Скоропупова, застрелившего двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30, пунктов «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2022 года на боевой позиции в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича военный выполнял приказ начальства об уничтожении любых лиц. Он расстрелял троих мирных граждан, идущих по улице. Двое из них скончались, а один спасся.