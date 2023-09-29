Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:42, 29 сентября 2023Силовые структуры

В ДНР осудили на 28 лет украинского военного за убийство двух мирных жителей

В ДНР осудили на 28 лет военного ВСУ, застрелившего мирных жителей в Мариуполе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной Республики (ДНР) приговорил к 28 годам лишения свободы 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Скоропупова, застрелившего двух мирных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Мужчина признан виновным по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»), части 3 статьи 30, пунктов «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») Уголовного кодекса РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле 2022 года на боевой позиции в Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича военный выполнял приказ начальства об уничтожении любых лиц. Он расстрелял троих мирных граждан, идущих по улице. Двое из них скончались, а один спасся.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Рэпер Дрейк пообещал оплатить фанатам медовый месяц на островах

    Участник лотереи выиграл рекордные 1,6 миллиарда долларов

    Раскрыто убийство 23-летней давности в Москве

    Врач назвала способы быстро избавиться от отеков на лице

    Инфляция в Германии упала до двухлетнего минимума

    Зарубежные рейсы российских самолетов задержали из-за риска ареста

    В России допустили повторение финансового кризиса 2008 года

    На Украине понадеялись на получение оружия от США по ленд-лизу

    Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО осужденных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости