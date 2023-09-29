Замначальника российского УМВД требовал взятку в 14,4 миллиона и попался

Замначальника брянского УМВД арестовали за покушение на взятку в 14,4 млн руб.

Суд в Брянске поместил под стражу заместителя начальника городского управления МВД, подозреваемого в покушении на получение взятки в размере более 14 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по региону.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 («Покушение на получение взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, с июля 2021 по май 2022 года замначальника УМВД при посредничестве бывшего адвоката требовал с соучредителя коммерческой организации деньги и имущество за покровительство его деятельности. Общая сумма планируемой взятки, о которой предприниматель сообщил полиции, составила не менее 14,4 миллиона рублей.