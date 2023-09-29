Россиянин попытался поджечь военкомат и загорелся сам

В Приморье диверсант попытался поджечь военкомат и загорелся сам

В городе Артем Приморского края местный житель попытался поджечь военкомат, но загорелся сам. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Рано утром 28 сентября мужчина перелез через забор на территорию военного комиссариата и бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако обе бутылки отскочили от стены и разбились рядом с диверсантом. Пламя перебросилось на него. Мужчина в горящей одежде поспешил скрыться с места происшествия, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Вскоре поджигателя и его сообщника задержали. Они дали признательные показания.