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16:06, 29 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин попытался поджечь военкомат и загорелся сам

В Приморье диверсант попытался поджечь военкомат и загорелся сам

Кадр: Telegram-канал Baza

В городе Артем Приморского края местный житель попытался поджечь военкомат, но загорелся сам. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Рано утром 28 сентября мужчина перелез через забор на территорию военного комиссариата и бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью. Однако обе бутылки отскочили от стены и разбились рядом с диверсантом. Пламя перебросилось на него. Мужчина в горящей одежде поспешил скрыться с места происшествия, что зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Вскоре поджигателя и его сообщника задержали. Они дали признательные показания.

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