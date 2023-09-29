Петербурженка привезла родственника в больницу и подверглась избиению

«Фонтанка»: петербурженка заявила об избиении сотрудником Мариинской больницы

В Санкт-Петербурге женщина привезла пожилого родственника в Мариинскую больницу и подверглась избиению со стороны медработника. В лечебном учреждении не согласились с заявлением горожанки и пояснили, что она вела себя неадекватно. В ситуации разбиралась «Фонтанка».

По данным издания, все произошло 28 сентября. Из поликлиники в больницу на карете скорой помощи доставили 74-летнего пенсионера, которого определили в отделение реанимации и интенсивной терапии. По дороге между сопровождающей его родственницей и медиками случился конфликт.

В пресс-службе Мариинской больницы подтвердили, что инцидент имел место быть. Однако сотрудники учреждения уверяют, что нападения не было. По их версии, неравнодушная родственница старика пыталась пройти в реанимационное отделение, куда ее не должны впускать по закону.

Медперсонал многократно пробовал ее остановить, но женщина сопротивлялась и препятствовала своевременному оказанию помощи пациенту. В ходе разбирательства она снимала на телефон медиков и обвинила их в применении силы. Ее выпроводили охранники Мариинской больницы, разъяснили в пресс-службе.

Сотрудник, с которым у горожанки случилась ссора, рассказал, что она сама упала на пол без вмешательства посторонних.

Петербурженка же изложила свое видение на произошедшее. По ее словам, она сразу предупредила о том, что будет сопровождать пенсионера, поскольку тот аллергик. С собой у нее был пакет с вещами мужчины. В лифте медсестра сообщила ей, что дальше ее не пустят. Затем, по версии женщины, один из сотрудников толкнул ее, после чего она упала на лестницу.

В травмпункте у женщины зафиксировали ушибы правого предплечья и правой ягодичной области. После она обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что жительница Новосибирска избила ребенка в палате детской больницы в присутствии других пациентов.