Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:51, 29 сентября 2023Культура

Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм про русского олигарха

Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм «Юпитер» про русского олигарха

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский кинорежиссер Андрей Звягинцев, являющийся двукратным номинантом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за ленты «Левиафан» и «Нелюбовь», снимет в Европе картину про русского олигарха. Об этом сообщает Variety.

Съемки проекта под названием «Юпитер» запланированы на весну 2024 года и будут проходить во Франции и Испании. В нем будет показана история расплаты семьи российского олигарха, которая столкнется с суровой реальностью будущего. Сам кинематографист подчеркнул, что сюжет картины выйдет за рамки текущего политического контекста.

«Природа абсолютной власти — универсальная тема, и через эту призму мы можем смотреть на любой культурный ландшафт или историческую эпоху», — заявил Звягинцев. Продюсеры фильма описали его как «безжалостное исследование власти и коррупции».

Об актерском составе предстоящей ленты не сообщается, однако известно, что Звягинцев вновь будет работать с оператором Михаилом Кричманом и художником-постановщиком Андреем Понкратовым. Отмечается, что это первая кинематографическая работа режиссера с 2021 года: тогда у него начались серьезные осложнения после перенесенного коронавируса. После выздоровления Звягинцев переехал в Париж.

Ранее якутский режиссер Степан Бурнашев, автор фильма «Айта», высказался о запрете своей картины.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль раскрыл детали встречи Путина с экс-командиром из «Вагнера»

    Рэпер Дрейк пообещал оплатить фанатам медовый месяц на островах

    Участник лотереи выиграл рекордные 1,6 миллиарда долларов

    Раскрыто убийство 23-летней давности в Москве

    Врач назвала способы быстро избавиться от отеков на лице

    Инфляция в Германии упала до двухлетнего минимума

    Зарубежные рейсы российских самолетов задержали из-за риска ареста

    В России допустили повторение финансового кризиса 2008 года

    На Украине понадеялись на получение оружия от США по ленд-лизу

    Путин почтил минутой молчания память погибших на СВО осужденных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости