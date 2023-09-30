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04:02, 30 сентября 2023Интернет и СМИ

В Китае озвучили три причины для разочарования Зеленского танками Abrams

Аналитик Кунтянь: танки Abrams станут для Зеленского разочарованием в непогоду

Фото: Blair Gable / Reuters

Американские танки Abrams, поставок которых так ждут Вооруженные силы Украины (ВСУ), станут для президента Украины Владимира Зеленского разочарованием. На это есть три причины, их назвал в статье для Sohu военный обозреватель из Китая Кунтянь Лилян.

«Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, нет», — написал Кунтянь.

В первую очередь, украинским военнослужащим будет очень сложно с максимальной эффективностью использовать такую военную технику, поскольку она требует непривычных для них методов эксплуатации и обслуживания. Вторая причина — неспособность самостоятельно ремонтировать поврежденные танки, для этого их придется отправлять в западные страны. И наконец, Abrams не приспособлены к непогоде, их придется законсервировать в случае дождей или метелей.

Ранее стало известно, что российские бойцы в Запорожской области с нетерпением ждут появления на линии фронта танков Abrams. Там американской военной технике предрекли яркое и эффектное сжигание.

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    Александра Синицына
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