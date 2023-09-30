В Херсонской области сравнили отказ Запада признать регион с лаем чужих собак

Алексеенко сравнил отказ Запада признать Херсонщину с лаем чужих собак

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко оценил отказ Запада признать регион. На данную тему он высказался в интервью РИА Новости.

Алексеенко заявил об игнорировании мнения зарубежных стран по данному вопросу. При этом политик сравнил указанный взгляд Запада на геополитическую ситуацию с собачьим лаем.

«Что касается "непризнания" — идущему вперед каравану нет дела до лая чужих собак, даже если он очень громкий», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в сентябре глава региона Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия по интеграции региона в составе России завершены. По его словам, совершенствование и укрепление мероприятий по интеграции в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти России продолжат до начала 2026 года.