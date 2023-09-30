Военные РФ отразили две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях

Группировка «Юг» отразила две атаки ВСУ на марьинском и авдеевском направлениях

Российская группировка войск «Юг» отразила две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском и авдеевском направлениях. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

Кроме того, были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника близ Андреевки.

Ранее подразделения группировки войск «Юг» выбили бойцов ВСУ сразу с нескольких позиций на южнодонецком направлении в ходе успешного штурма после масштабной артподготовки. Российский десант из 15 человек успешно справился с задачей, штурм был проведен без потерь.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.