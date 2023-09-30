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05:23, 30 сентября 2023Силовые структуры

Из Музея артиллерии в Петербурге украли экспонаты на миллионы рублей

Из Музея артиллерии в Петербурге украли ордена и медали на 5 миллионов рублей

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Более тридцати советских орденов и медалей были похищены из коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Воры похитили награды, отжав стекло витрины. Среди прочего, исчезли ордена маршала артиллерии Василия Казакова. Музей оценил похищенные реликвии в пять миллионов рублей.

В 2021 году в Санкт-Петербурге полицейского обвинили в краже орденов «Отечественной войны II степени» и «Красной звезды» из квартиры ветерана. Обвинения также были предъявлены брату участкового и еще двум сообщникам. По данным следствия, обвиняемый выезжал на место обнаружения тела ветерана на Рябовском шоссе.

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