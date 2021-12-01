Российский полицейский украл ордена у скончавшегося ветерана войны

В Петербурге против участкового возбудили дело за кражу орденов у покойного ветерана ВОВ

В Санкт-Петербурге полицейского обвинили в краже орденов «Отечественной войны II степени» и «Красной звезды» из квартиры умершего ветерана Великой Отечественной войны. Обвинения также предъявлены брату участкового и еще двум сообщникам. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Под следствием находится участковый уполномоченный 26 отдела полиции управления МВД по Красногвардейскому району города.

По данным следствия, в июне 2020 года обвиняемый выезжал на место смерти ветерана на Рябовском шоссе. В квартире он украл два ордена, принадлежащих покойному. Предположительно, вместе с братом и двумя помощниками участковый организовал группу для сбыта вещей умерших.

Уже возбуждено уголовное дело по статьям 158 («Кража») и 159 («Мошенничество») УК РФ. Помимо этого, после прокурорской проверки против участкового также возбудили дело по статье 324 («Незаконное приобретение государственных наград») УК РФ.