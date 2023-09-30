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01:22, 30 сентября 2023Россия

Раскрыты подробности атаки в граничащем с Украиной российском поселке

SHOT: в поселке Погар Брянской области произошли четыре взрыва

Всего в поселке Погар Брянской области произошли четыре взрыва. Такие подробности раскрыл Telegram-канал SHOT.

По информации местных жителей, два взрыва произошли около административного здания, третий — в поле рядом с заправкой, и четвертый угодил в электроподстанцию. Света нет минимум в четырех населенных пунктах.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Погар в 30 километрах от границы с Украиной нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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    Марина Совина
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