В России создали подразделение МЧС для «санитарной обработки населения»

Премьер Мишустин подписал указ о создании Специализированного центра МЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о создании Специализированного центра Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что одной из целей нового ведомства станет работа по санитарной обработке населения. В том числе в это входит обеззараживание зданий, сооружений, обработка техники, имущества и территорий.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с главой МЧС Александром Куренковым во время рабочей поездки в Москву. Куренков рассказал Кадырову о принятых мерах по разминированию территорий Чечни — сотрудники МЧС будут заниматься этим с сентября по октябрь этого года, всего планируется разминировать 122 гектара земли.

