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07:37, 22 сентября 2023Россия

Кадыров встретился с главой МЧС

Кадыров встретился в Москве с главой МЧС Александром Куренковым
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился главой МЧС Александром Куренковым во время рабочей поездки в Москву. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили вопросы, касающиеся деятельности регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства», — написал глава Чечни.

Куренков также рассказал Кадырову о принятых мерах по разминированию территорий Чечни — сотрудники МЧС будут заниматься этим с сентября по октябрь этого года, всего планируется разминировать 122 гектара земли.

Ранее в сети начали распространяться слухи о болезни Кадырова. Первоисточником таких данных стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, который заявил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию.

Реагируя на это, Кадыров выложил видео с прогулки в парке, подтвердив, что находится в нормальном состоянии, а затем снова сообщил, что он жив и здоров.

Объясняя свое пребывание в московской Центральной клинической больнице рядом с Рублевским шоссе, Кадыров сказал, что этот визит был связан не с состоянием его здоровья, а с самочувствием его дяди Магомеда Кадырова. Во время служебной командировки он приезжал в ЦКБ, чтобы навестить родственника, и застал его в хорошем расположении духа, рассказал глава республики.

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    Анастасия Шейкина
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