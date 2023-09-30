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04:32, 30 сентября 2023Мир

В Британии заявили о тяжелой и болезненной поддержке Украины

Глава МИД Британии Клеверли заявил о тяжелой и болезненной поддержке Украины

Фото: Fred Duval / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Поддержка Украины является тяжелой и болезненной для Великобритании. Об этом заявил глава МИД страны Джеймс Клеверли, его слова цитирует издание The House.

При этом министр отметил, что положение в мире станет только хуже, если мировое сообщество примет решение прекратить помогать Киеву. «Вот почему позиция правительства Соединенного Королевства тверда. Мы проясняем это всем нашим международным партнерам. Если мы отступим, будет только тяжелее и больнее», — считает Клеверли.

По словам главы МИД, усталость от украинского кризиса является большой проблемой.

Ранее Клеверли рассказал, что отношения «Большой семерки» (G7) со странами Глобального Юга страдают из-за одержимости Украиной. Он добавил, что Запад может оказаться в беде, если не перестанет всегда говорить только об украинском конфликте.

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    Александра Синицына
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