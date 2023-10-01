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10:05, 1 октября 2023Путешествия

В аэропорту Сочи ввели ограничение полетов из-за сбитого беспилотника

Глава Сочи: в аэропорту города вводили ограничения на полеты из-за сбитого БПЛА

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Из-за сбитого украинского беспилотника над территорией Краснодарского края в аэропорту города Сочи временно ввели ограничение на полеты. Об этом сообщает глава города Алексей Копайгородский в Telegram.

По данным главы Сочи, около восьми утра средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили БПЛА. Из-за этого в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов в целях обеспечения безопансноти

«С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на прием и выпуск воздушных судов. В Сочи все штатно. Ситуация в городе спокойная», — написал Копайгородский. В официальном Telegram-канале сочинского аэропорта говорится, что шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Утром 1 октября Минобороны России сообщало, что силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем. Отмечается, что попытка атаки дроном самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 1 октября около 8:00 по московскому времени.

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