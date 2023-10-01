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08:52, 1 октября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем

Минобороны России: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем, об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки дроном самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 1 октября около 8:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — уточнили в ведомстве.

Ранее 30 сентября житель города Трубчевска Брянской области получил легкое ранение после атаки беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

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    Марина Совина
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