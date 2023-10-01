Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем

Минобороны России: силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Краснодарским краем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Краснодарским краем, об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки дроном самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации была пресечена 1 октября около 8:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — уточнили в ведомстве.

Ранее 30 сентября житель города Трубчевска Брянской области получил легкое ранение после атаки беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.