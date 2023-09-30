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21:09, 30 сентября 2023Россия

Житель города в приграничном российском регионе получил ранение после атаки БПЛА

Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ

Фото: Pixabay

Житель города Трубчевска Брянской области получил легкое ранение после атаки беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

«В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

По словам губернатора, в результате сброса взрывного устройства частично повреждено остекление и кровля одного из административных зданий. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее 30 сентября Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли местное село Горожанка. Населенный пункт находится в Суземском районе Брянской области. По словам главы региона, пострадавших нет, частично повреждены три жилых здания.

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    Марина Совина
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