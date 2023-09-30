Житель города в приграничном российском регионе получил ранение после атаки БПЛА

Богомаз: житель Трубчевска Брянской области получил ранение после атаки БПЛА ВСУ

Житель города Трубчевска Брянской области получил легкое ранение после атаки беспилотного летательного аппарата со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз.

«В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил он.

По словам губернатора, в результате сброса взрывного устройства частично повреждено остекление и кровля одного из административных зданий. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее 30 сентября Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли местное село Горожанка. Населенный пункт находится в Суземском районе Брянской области. По словам главы региона, пострадавших нет, частично повреждены три жилых здания.