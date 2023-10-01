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09:47, 1 октября 2023Мир

В США заявили об ударе по Зеленскому из-за бюджета США без помощи Украине

Bloomberg: отсутствие помощи Киеву в бюджете США стало ударом по Зеленскому

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Для президента Украины Владимира Зеленского отсутствие в законе о финансировании правительства США помощи Киеву оказалось настоящим ударом, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что Зеленский на прошлой неделе встречался в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и просил предоставить ему новые системы вооружений, в том числе истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS. Ситуация, при которой правительство США в течение 45 дней не сможет отправлять деньги Киеву, стала ударом по Зеленскому.

Журналисты отмечают, что решение Конгресса указывает на то, что финансово поддерживать Киев в конфликте с Россией США становится все сложнее. В Конгрессе не уверены в том, что Киеву нужны дополнительные деньги, ведь контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось провалом.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства, которое не предполагает помощи Украине. Хотя незадолго до этого Байден раскритиковал проект бюджета и заявил, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может прекратить поддержку Киева.

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    Варвара Кошечкина
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