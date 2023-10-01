Впервые в истории полностью реконструирована зрительная система животного

Current Biology: впервые в истории воссоздана карта зрительной системы животного

Ученые из Института Флэтайрон в Нью-Йорке впервые в истории полностью реконструировали зрительную систему животного. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology.

Мозг паразитической осы Megaphragma viggianii один самых маленьких в мире, а размер самого насекомого не превышает 0,2 миллиметра. Он содержит всего 8600 клеток по сравнению с 171 миллиардом клеток у человека. Тем не менее воссоздать его в мельчайших деталях до сих пор не удавалось.

Команда использовала ионный луч и электронный микроскоп, чтобы сформировать карту зрительной системы осы, включая глаза и нейроны, обрабатывающие информацию, и синапсы, связывающие нейроны. Сначала специалисты направили пучок электронов на насекомое и проследили, каким образом электроны рассеялись. Затем они поэтапно срезали тонкий слой мозга при помощи фокусируемого ионного пучка.

Модель позволила получить полное представление о зрительной системе Megaphragma viggianii, а также об их навыках обработки информации. Например, было продемонстрировано, как различные части глаз осы влияют на зрение. Также оказалось, что насекомое может идентифицировать поляризацию света.

В будущем исследователи хотят создать карту остальной части мозга осы. После чего принципы, полученные из данной работы, можно будет использовать для изучения более сложных нервных систем животных, в том числе человека. Также открытие может лечь в основу оптимизации работы искусственного интеллекта.