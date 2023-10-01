Соседняя с Россией страна закупит у США дальнобойные ракеты ATACMS

Эстония купит у США ракеты ATACMS наряду с комплексами HIMARS

Эстония наряду с огневыми комплексами HIMARS купит у США дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR со ссылкой на директора центра оборонных инвестиций страны Магнуса Саара.

Согласно публикации, Эстония подписала с США соглашение на закупку пусковых установок, ракет и другого необходимого оборудования в декабре 2022 года, поставки состоятся в течение 2025 года. Заказ включает в себя ракеты, дальность стрельбы которых составляет 300 километров.

Саар отметил, что в будущем Эстония надеется приобретать высокоточные ракеты PSR, которые могут преодолеть расстояние в 500 километров, и, вероятно, заменят ATACMS.

В конце 2022 года США направили в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS с необходимым оборудованием и системами управления.