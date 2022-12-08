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15:36, 8 декабря 2022Бывший СССР

США направят в Эстонию подразделение с РСЗО HIMARS

США направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с РСЗО HIMARS

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

В ближайшие недели США направят в Эстонию пехотную роту и подразделение с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS с необходимым оборудованием и системами управления, пишет агентство BNS со ссылкой на Минобороны Эстонии.

По словам главы эстонского оборонного ведомства Ханно Певкура, данное решение является важным шагом в «отношении ротируемого присутствия» Соединенных Штатов в Эстонии и странах Балтии. Тем самым Вашингтон демонстрирует приверженность безопасности региона, а также укрепляет оборонную позицию НАТО.

«Эстония последовательно предпринимает важные шаги для укрепления своей независимой обороноспособности», — подчеркнул он.

Отмечается, что подразделения США примут участие в совместных с Эстонией учениях. Переброска сил Вашингтона последовала за заявлением главы Белого дома Джо Байдена на саммите НАТО в Мадриде и является частью более продолжительной серией ротаций, которые обеспечивают постоянное присутствие сил США в странах Балтии, уточняет агентство.

29 ноября Министерство обороны Эстонии сообщило о проведении в стране крупнейших в мире киберучений НАТО Cyber Coalition с участием около 1000 человек. К ним присоединились участники более чем из 40 стран Североатлантического альянса и его партнеров.

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Варвара Кошечкина
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