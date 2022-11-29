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21:25, 29 ноября 2022Бывший СССР

В Эстонии начались крупнейшие в мире киберучения НАТО

В Эстонии стартовали киберучения НАТО Cyber Coalition с участием порядка тысячи человек

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство обороны Эстонии сообщило о начале проведения в стране крупнейших в мире киберучений НАТО Cyber Coalition с участием около тысячи человек. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

Уточняется, что к учениям присоединились участники из более чем 40 стран Североатлантического альянса и его партнеров. «В ходе учений будут разыграны реальные вызовы, например кибератаки на энергетическую инфраструктуру и силы союзников НАТО. Руководство учениями ведется из таллинского учебного центра по кибербезопасности CR14 при министерстве обороны», — указали в военном ведомстве. Отмечается, что среди участников числятся не только военные специалисты, но и представители государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, в отношении Украины осуществляются кибероперации, начавшиеся еще до 24 февраля, а кибератаки против стран-союзников по НАТО происходят на ежедневной основе. Он указал, что необходимо отрабатывать все возможные сценарии для того, чтобы уменьшить степень серьезности влияния кибератак. Учения завершатся 2 декабря.

Они были анонсированы 10 ноября генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом. Он отметил, что угроза из киберпространства растет.

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Варвара Кузьмина
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