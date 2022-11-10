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14:16, 10 ноября 2022Мир

Генсек НАТО анонсировал крупнейшие в мире киберучения в Эстонии

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения

Фото: Nicolas Landemard / Globallookpress.com

В ноябре 2022 года в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition, в которых примут участие более 40 стран-членов НАТО и союзников блока. Маневры анонсировал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, его заявление опубликовано на сайте НАТО.

«Это крупнейшие подобные учения во всем мире. Более 40 членов и партнеров НАТО будут тренироваться в противодействии различным видам кибератак», — рассказал генсек. Он уточнил, что альянс тесно сотрудничает с Европейским союзом (ЕС) по вопросам кибербезопасности.

«Угроза из киберпространства реальна, и она растет. Вот почему наше обязательство по киберзащите так важно», — пояснил Столтенберг.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Польши, в Нова-Дембе, стартовали военные учения PUMA 22 с участием стран НАТО. К участию в маневрах альянса были привлечены примерно две тысячи военных и 300 единиц техники из Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США.

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Виктория Кондратьева
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